Kütahya Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy\'un katılımıyla açıldı

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy için düzenlenen karşılama programına katıldı.

Bakan Ersoy, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları, Kütahya Müzesi'nin açılışı ve çeşitli programlara katılmak üzere Kütahya'ya geldi. Bakan Ersoy için düzenlenen karşılama programına Başkan Kahveci, Kütahya Valisi Musa Işın, milletvekilleri ve il protokolü katıldı.

Ersoy, karşılama programının ve şeref defterinin imzalanmasının ardından Vali Işın'ı makamında ziyaret etti. İl protokolünün de yer aldığı ziyarette Kütahya'nın kültürel ve tarihi mirası, turizm potansiyeli ile şehirde devam eden ve planlanan yatırımlar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

KÜTAHYA MÜZESİ AÇILDI

Program kapsamında Kütahya Müzesi'nin açılışı da gerçekleştirildi. Kütahya'nın tarih boyunca ev sahipliği yaptığı medeniyetlerden bugüne ulaşan eserlerin aynı çatı altında buluşturulduğu müzede, farklı konseptler bir araya getirilerek kentin kültürel mirası ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Açılış programında Bakan Ersoy, Vali Işın, Başkan Kahveci, milletvekilleri ve il protokolüyle birlikte müzeyi gezdi.

Kahveci, sergilenen eserleri inceleyerek müzenin bölümlerine ilişkin bilgi aldı. Kahveci, Kütahya'nın tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtılmasına katkı sağlayacak müzenin kente hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.