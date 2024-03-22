Kütahya'nın Domaniç Dağları'nda kar yağışı etkili oldu

Yeniden Refah Partisi Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 6 buçuk ayda 260 binden 487'e bine yani bu süreçte yüzde 90 büyüyen başka bir siyasi parti olmadığını belirterek, Yeniden Refah Partisi'nin Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olduğunu söyledi. Erbakan, İYİ Parti'yi de geride bırakacaklarını ve seçimlere Türkiye'nin üye sayısı bakımından 3'üncü büyük siyasi parti olarak gireceklerini ifade etti.