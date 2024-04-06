Kütahya'nın Domaniç ilçesinde rakiplerini geride bırakarak genç yaşta muhtar seçilen Samet Koyun, görevine başladı.
İlçe merkezinin en büyük mahallesi olan Hisar Mahallesi'nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtarlık için 11 aday yarıştı.
Adaylardan 18 yaşındaki lise mezunu Samet Koyun, 160 oyla ipi en önde göğüsledi.
Görevi seçime katılmayan önceki muhtar Cahit Demiröz'den devralan Koyun, gazetecilere, genç yaşı nedeniyle kimsenin kendisinin aday olacağına inanmadığını söyledi.
Çok heyecanlı olduğunu belirten Koyun, şöyle konuştu:
"Bana destek veren herkese çok teşekkür ederim. Kendimi Domaniç'in en genç muhtarı sanıyordum ama Türkiye'nin en genç muhtarıymışım. 'Gençsin, yapamazsın.' diyenler oldu ama ben Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşlardayım. Sloganımız 'Kimsesizlerin kimsesi olmak'tı. Bunu da sağlayacağım ve bu görevi layıkıyla yerine getireceğim."
Demiröz ise mahallede 2009'dan itibaren 3 dönem muhtarlık yaptığını ifade etti.
Samet Koyun'u cesaretinden dolayı kutlayan Demiröz, "Kendisine başarılar diliyorum. Ağabeyi olarak her zaman yardımcı olacağımı belirtmek isterim. Domaniç'e ve mahallemize hayırlı olsun." dedi.
Son Dakika › Güncel › Genç yaşta muhtar seçilen Samet Koyun görevine başladı - Son Dakika
Kolombiya, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Gazze’de soykırım yaptığı suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanı’nda açtığı davaya müdahil olmak için başvuruda bulundu. Kolombiya, Nikaragua’dan sonra, İsrail aleyhindeki davaya katılmak isteyen ikinci ülke oldu. Kolombiya ve Nikaragua, Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nden doğan yükümlülükleri gereği, davaya müdahil olmak istiyor.
9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla ilçe otogarında hareketlilik başladı. Vatandaşlar, bayramı ilçelerinde geçirmek için otogara akın etti. Birçok kişi, aileleriyle birlikte köylerine veya ilçelerine gitmek için yola çıktı. Tatilin keyfini çıkarmak ve bayramı sevdikleriyle birlikte kutlamak isteyen vatandaşlar, güzel bir bayram geçirmeyi umut ediyor.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın 6 Nisan 1945'te Nazi işgalinden kurtarılması dolayısıyla kutlanan Şehir Günü'nde tarihte kentin savunması için canlarını feda edenler törenlerle anıldı. Saraybosna Şehir Günü törenleri kapsamında İkinci Dünya Savaşı'nda ve Bosna Hersek'teki 1992-1995'teki son savaşta 1425 gün süren Saraybosna Kuşatması sırasında hayatını kaybedenler için tören düzenlendi.
THY Euroleague'de 33. haftanın sona ermesinin ardından A. Efes'in ABD'li basketbolcusu Will Clyburn, haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Clyburn, Fenerbahçe Beko'yu mağlup ettikleri maçta 21 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 1 top çalma ile oynayarak 28 verimlilik puanı elde etti. Bu sezonki ilk, toplamda ise 6. kez haftanın MVP'si olan 33 yaşındaki basketbolcu performansıyla dikkat çekti.
Diyarbakır'da Ramazan Bayramı yaklaşırken, vatandaşlar yeni giysilerini terzilere yaptırmak için terzilere akın etmeye başladı. Terziler, yoğunluğu atlatmak için sahura kadar çalışıyor. Terzilerin yoğun mesai harcaması, müşterilerinin beklentilerini karşılamaya çalışmalarını sağlıyor.
Otomobil dünyasında ilginç bir ortaklık oyunu yaşanıyor. BYD, Denza sedan modelini tanıtırken Mercedes-Benz adını kullanarak Almanya'yı karıştırdı. Daimler ile geçmişte ortaklık kuran BYD, yeni modelini tanıtırken müşterek marka stratejisine uymadı.
Tesla'nın Berlin'deki Gigafactory'si, sağ direksiyonlu modellerin üretimine başlayarak Hindistan pazarına yönelik önemli bir adım attı. Bu yılın sonuna kadar bu modellerin Hindistan'a ulaşması bekleniyor. Tesla'nın Almanya'daki fabrikasında Hindistan'a yönelik üretime başlaması ve Hindistan'da potansiyel bir fabrika kurma planları, şirketin küresel stratejisinin önemli bir parçası.
Sizin düşünceleriniz neler ?