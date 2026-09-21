Kütahya OSB\'de işçi servisi çekiciyle çarpıştı, 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Kütahya OSB'de işçi servisi çekiciyle çarpıştı, 8 kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya OSB 10. Sokak'ta geri manevra yapan ekskavatör yüklü çekici, işçi servisi minibüsüyle çarpıştı. Kazada servis sürücüsü ve 7 işçi yaralanarak Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kütahya'da çekici ile işçi servisinin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Kütahya OSB 10. Sokak'ta Y.B. yönetimindeki ekskavatör yüklü 43 ACH 170 plakalı çekici, geri manevra yaptığı sırada caddeden geçen O.E. idaresindeki 43 S 0003 plakalı işçi taşıyan servis minibüsüyle çarpıştı.
Kazada yaralanan servis sürücüsü O.E. ile araçtaki 7 işçi, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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