Kütahya Pazarlar'da 245 konut ve 58 iş yeri inşa edildi, dönüşümün ilk bebeği doğdu - Son Dakika
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Kütahya Pazarlar'da 245 konut ve 58 iş yeri inşa edildi, dönüşümün ilk bebeği doğdu

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Kütahya Pazarlar\'da 245 konut ve 58 iş yeri inşa edildi, dönüşümün ilk bebeği doğdu
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Bakan Murat Kurum, Kütahya Pazarlar'da 245 konut ve 58 iş yerinin yeniden inşa edildiği Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde evlerine taşınanların görüntülerini paylaştı. Vatandaşlar sağlam evlerle deprem korkusunu atlattıklarını, dönüşümün ilk bebeğinin burada doğduğunu anlattı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları ile konutlarına yerleşenlerin görüntüsünü sanal medya hesabından paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'nin dört bir yanında kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlığa bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından riskli ve rezerv yapı alanlarında yürütülen çalışmalarla depreme dayanıksız yapıların yerine güvenli, sağlam ve sosyal donatılarıyla yeni yaşam alanları inşa ediliyor. 2012 yılından bu yana Türkiye genelinde 2 milyon 761 bin bağımsız bölüm dönüşüme alındı, 2 milyon 378 bin bağımsız bölümün dönüşümü ise tamamlandı. 383 bin bağımsız bölümün dönüşümü de devam ediyor. Kütahya'da da 1489 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. Bu kapsamda Pazarlar ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde de riskli ve rezerv yapı alanlarında bulunan 245 konut ve 58 iş yeri yeniden inşa edildi.

'EVLERİNİ SORDUK'

Vatandaşların evlerine taşınmaya başladığı Yesevi Mahallesi'nden görüntüler paylaşan Bakan Kurum, "Kütahya'da Halime teyzeye, Ramazan abiye sorduk: Yeni evinizi beğendiniz mi? Cevabı her şeyi özetliyor. Bir kentsel dönüşüm projesi daha güzel anlatılamazdı" ifadelerini kullandı. Görüntülerde yer alan Halime Bektaş, 'Elin evini bilemem, ben kendi evimi bilirim, benim evim çok güzel. Güzel odalarım var. Allah nasip etti, gördük, durduk. Reisin eli var. Nasip bu sıraya imiş' dedi. Ramazan Bektaş 'Eski, körfez gibi böyle bir yerdi. Bu şekilde mümkünatı mı var? Şuna bakmaya doyamazsın. Mutluluğun mutlusunu ediyor' diyerek bölgedeki dönüşümü anlattı.

'DEVLETİMİZİN GÜCÜ YETTİ'

Devletin desteğiyle mahallede örnek bir dönüşümün hayata geçirildiğini anlatan Ali Türkmen ise "43 yıldır bu mahallenin çamurunu da toprağını da her tarafını gördük. Çocukluğumda mahallelerimiz çamurdu. Göçük, yıkık evler vardı. Yani burayı temizlemeye kalksak ne belediyenin gücü yeterdi ne herhangi bir şahsın gücü yeterdi. Ama devletimizin gücü yetti. Bize bunu sundu. Bakanımız Murat Kurum, buraya kadar geldi, mahalleyi kendi gördü. Hepsine aşama aşama şahit oldum. Ümitliydik, heyecanlıydık ama hiçbir zaman böyle bir yeri hayal bile etmedim. Allah bin kere razı olsun" dedi.

'DEPREM KORKUSUNU ATLATTIK'

Hatice Türkmen de sağlam konutlar sayesinde deprem korkusundan kurtulduklarını dile getirerek, "Devletimizin can ve mal güvenliği açısında hep yanımızda olduğunu hissettik. Şu eve girdiğimde huzura kavuştuğumu hissettim. Devletimizi gerçekten vatandaşı olarak yanımda hissettim. Cumhurbaşkanımızın sayesinde en çok da deprem korkusunu atlattık" diye konuştu.

4 çocuk annesi Tuğba Akdoğmuş ise "Bebeğimiz Hakkı da burada doğdu. Kentsel dönüşümün ilk bebeği. Bebeğimizle güzel, mutlu, huzurlu bir yuvamız oldu. 4 çocuğum ve eşimle birlikte bize bu ev yetiyor" dedi.

Kaynak: DHA
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