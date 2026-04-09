Kütahya protokolü şehitlikleri ziyaret etti

Kütahya'da Polis Haftası çerçevesinde Vali Musa Işın ve beraberindeki protokol üyeleri, polis ve hava şehitliğini ziyaret etti.

Şehit kabirlerini tek tek ziyaret eden Vali Işın ve beraberindekiler, ailelerle yakından ilgilenerek sohbet etti.

Tüm şehit yakınlarının ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Işın, şehitlerin milletin gönlünde daima yaşayacağını söyledi.

Şehitlik Özel Defteri'ni de imzalayan Işın, mesajında şehitlerin vatanın ve devletin bekası uğruna en kıymetli varlıkları olan canlarını feda ettiklerini vurgulayarak, emanetlerine gece gündüz demeden sahip çıkılacağını dile getirdi.

Anma programında Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

Ziyarette Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, İl Jandarma Komutanı Albay Vedat Kültür, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, il protokolü, şehit yakınları ve polis teşkilatı mensupları katıldı.