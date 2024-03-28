Kütahya Şehir Hastanesi'nde Hasta Kabulüne Başlandı - Son Dakika
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Kütahya Şehir Hastanesi'nde Hasta Kabulüne Başlandı

Kütahya Şehir Hastanesi\'nde Hasta Kabulüne Başlandı

Yapımı tamamlanan Kütahya Şehir Hastanesi'nde hasta kabulüne başlandı. Polikliniklere başvuran hastalar muayene edildi ve görevliler hastaların yeni hastanede işlemlerini zorlanmadan yapmalarına yardımcı oldu. Vali Musa Işın ve protokol üyeleri hastaneye gelerek incelemelerde bulundu. Hastanenin resmi açılışının Cumhurbaşkanı tarafından yapılacağı belirtildi. Hastane, 180 bin metrekare kapalı alana sahip olup 610 yatak kapasitesine sahiptir. İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Ünkoç, hastanenin iki ayrı yerleşkeden oluştuğunu ve toplamda 122 poliklinik bulunduğunu açıkladı. Başhekim Hasan Emre Aydın ise hastanede 50'nin üzerinde poliklinikte hekimlerin çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

28.03.2024 14:45  Güncelleme: 14:46
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Yapımı tamamlanan Kütahya Şehir Hastanesi'nde hasta kabulüne başlandı.

Sabah saatlerinden itibaren polikliniklere başvuran hastalar muayene edildi. Görevliler de gerekli yönlendirmeleri yaparak hastaların yeni hastanede zorlanmadan işlemlerini yaptırmalarına yardımcı oldu.

Vali Musa Işın ve beraberindeki protokol üyeleri, hastaneye gelerek vatandaşlarla görüştü, incelemelerde bulundu.

Işın, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir ayda mutlu bir anın yaşandığını söyledi.

Şehir Hastanesi için Kütahya halkının çok sabrettiğini belirten Işın, şöyle konuştu:

"Buraya oldukça büyük bir maliyetle modern bir tesis yapıldı. Bu proje Sayın Cumhurbaşkanı'mızın üzerinde durduğu ve önem verdiği bir projedir. İnşallah hastanemizin resmi açılışını Sayın Cumhurbaşkanı'mız yapacaktır. Vatandaşlarımızı da daha fazla bekletmemek adına hastanemizden hizmet almaya başladık. Bütün denemeler ve testler yapıldıktan sonra çok şükür bugün bu hizmete hep beraber kavuştuk."

Işın, Sağlık Bakanlığı tarafından Kütahya'ya 600 yatak kapasiteli ikinci bir hastane daha yapılacağını, o hastanenin de Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde hizmet vereceğini sözlerine ekledi.

180 bin metrekare kapalı alan, 610 yatak kapasitesi bulunuyor

Hastane hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Ünkoç da hastanenin iki ayrı yerleşkeden oluştuğunu, ana yerleşkenin 510 yataklı olduğunu, Yoncalı Termal Merkezi'ndeki 100 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hastanesiyle birlikte toplam 180 bin metrekare kapalı alanda yer aldığını bildirdi.

Hastanede 122 poliklinik ve müştemilatıyla beraber poliklinik katlarında 180 oda bulunduğu bilgisini veren Ünkoç, şunları kaydetti:

"Ana binamız 2 kule ve bir anakor dediğimiz yapıdan oluşuyor. Görüntüleme merkezimiz, MR cihazımız, tomografi, röntgen ve ultrason cihazlarımız anakor bölümünde bulunuyor. 510 yatağımızın 79'u yoğun bakım yatağı. Hastanemizde 20 ameliyathanemiz mevcut. Bütün bunlarla birlikte bugün itibariyle vatandaşımıza hizmet veriyoruz."

Başhekim Hasan Emre Aydın ise hastanede 50'nin üzerinde poliklinikte hekimlerin çalışmalarına devam ettiğini, şimdilik cerrahi ve dahili birimler olarak iki branşta da çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kütahya Şehir Hastanesi'nde Hasta Kabulüne Başlandı - Son Dakika

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