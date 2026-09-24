Kütahya Tavşanlı'da maden kültürü 6. konferansta 33 akademisyenle ele alındı. - Son Dakika
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Kütahya Tavşanlı'da maden kültürü 6. konferansta 33 akademisyenle ele alındı.

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Kütahya Tavşanlı\'da maden kültürü 6. konferansta 33 akademisyenle ele alındı.
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Kütahya Tavşanlı'da 6. Türkiye Tarihi Madenler Konferansı, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 33 akademisyenin katılımıyla düzenlendi. Konferansta Tavşanlı'nın madencilik geçmişi, 2021'de başlayan Tavşanlı Höyük kazılarının bulgularıyla birlikte ele alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 6. Türkiye Tarihi Madenler Konferansı düzenlendi.

Tavşanlı Kaymakamlığı, Tavşanlı Belediyesi ile Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odasının işbirliğinde Tavşanlı Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Erkan Fidan'ın öncülüğünde düzenlenen konferansa Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 33 akademisyen katıldı.

Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, GLİ İşletmesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansın açılışında, ilçenin madencilik geçmişinin yalnızca ekonomik hayatı değil, sosyal ve kültürel yapıyı da şekillendirdiğini söyledi.

Tavşanlı'nın Cumhuriyet döneminde madencilik sayesinde ekonomik açıdan önemli merkezlerden biri haline geldiğini belirten Özdemir, ilçede madencilik faaliyetlerinin 1938'de başladığını, 1941'de ise linyit işletmesinin merkezinin Tavşanlı'da bulunduğunu ifade etti.

Özdemir, Tavşanlı'nın madencilikle Cumhuriyet ekonomisinin lokomotiflerinden biri olduğunu kaydetti.

Madenciliğin ilçede yaklaşık bir asırlık süreçte istihdam ve ekonomik faaliyet olmanın ötesine geçtiğini vurgulayan Özdemir, sektörün Tavşanlı'nın nüfus yapısından yerleşimine, sosyal ve kültürel hayatından sportif faaliyetlerine kadar birçok alanı etkilediğini dile getirdi.

2021'de başlayan Tavşanlı Höyük kazılarının ilçenin geçmişine ilişkin yeni bilgilerin ortaya çıkarılmasına katkı sunduğunu belirten Özdemir, arkeolojik çalışmaların Tavşanlı'nın tarihsel kimliğinin yeniden değerlendirilmesine imkan sağladığını kaydetti.

Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin de konferansın ilçenin geçmişinin ve sahip olduğu değerlerin daha iyi anlaşılmasına katkı sunduğunu belirtti.

Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 33 akademisyenin madencilik tarihini Tavşanlı'da ele almasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Derin, "Yaşadığımız şehri biz çok seviyoruz. Sizin sayenizde memleketimizin değerini, geçmişini daha iyi anlıyoruz. Bu çalışmalar ilçemize değer katmaktadır." dedi.

Prof. Dr. Erkan Fidan ise Tavşanlı Höyük'te yürütülen kazı çalışmalarının ilçenin madencilik geçmişine ilişkin önemli veriler ortaya koyduğunu söyledi.

Tavşanlı Höyük kazılarının 2021'de başladığını hatırlatan Fidan, bölgedeki uzun süreli yerleşimin yanı sıra çevresindeki bakır ve gümüş gibi maden kaynaklarının Tavşanlı'yı geçmiş dönemlerde önemli bir merkez haline getirdiğini belirtti.

Fidan, Tavşanlı'nın 1930'lu yıllardan itibaren madencilikte söz sahibi olduğunu ancak ilçedeki maden kültürünün çok daha eski dönemlere uzandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kütahya'da bu konferansın altıncısını düzenlemek bizim için gerçekten çok değerli. Burada konusunda uzman hocalarımız madencilik sektörünün dinamiklerini bizlere aktaracak. Tavşanlı Höyük kazı çalışmalarımız 2021 yılında başladı. Burasının uzun süreli iskanı, çevresindeki bakır, gümüş gibi madenlerin bulunması Tavşanlı'yı bir cazibe merkezine dönüştürüyor. Buradaki bulgular ilçemizin maden kültürünü çok eskilere taşıyor."

Fidan, konferansın düzenlenmesine katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Konferansın ilk gününde gerçekleştirilen oturumlarda, insan topluluklarının yüz binlerce yıl öncesinden itibaren doğadan elde ettikleri taş, maden ve diğer ham maddeleri çeşitli amaçlarla kullandıkları anlatıldı.

Çakmaktaşı başta olmak üzere çeşitli ham maddelerin erken dönem insan topluluklarının yaşamındaki öneminin değerlendirildiği sunumlarda, Anadolu'nun jeolojik konumu ile maden kaynaklarının tarih boyunca oluşturduğu ekonomik ve kültürel etkiler ele alındı.

Program kapsamında akademisyenlerin Tavşanlı'daki bazı maden sahalarında incelemelerde bulunması da planlanıyor.

Konferans, 26 Eylül'deki oturumların ve maden sahalarına yönelik gezi programının ardından sona erecek.

Kaynak: AA
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