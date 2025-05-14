Kütahya Turizm Master Planı Toplantısı Gerçekleştirildi

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kütahya Turizm Master Planı Sunum ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Başkent'te Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un başkanlığında yapılan Kütahya Turizm Master Planı Sunum ve Değerlendirme toplantısına Başkan Kahveci de katılım gösterdi.

Toplantıda, Kütahya'nın turizm alanındaki rolünün güçlendirilmesi amacıyla ulusal ve küresel turizm trendleri göz önünde bulundurularak, Türkiye'nin kalkınma planlarıyla uyumlu şekilde geliştirilecek stratejiler masaya yatırıldı. Kültürel, tarihi ve doğal değerlerin daha geniş kitlelere tanıtılması hedefiyle atılacak somut adımlar konuşulurken, şehrin bir cazibe merkezi haline gelmesi yönünde kararlar alındı. Bu kapsamda şehrin ulusal ve uluslararası turizmdeki bilinirliğinin artırılması ve daha güçlü bir turizm kimliği kazanması hedeflendi.

Toplantıda, tüm yerel paydaşlarla ortak bir vizyon doğrultusunda iş birliği içerisinde hareket etme kararlılığı vurgulandı.