Kütahya'da sahipsiz köpeklerin neden olduğu trafik kazasında 2 öğrenci yaralandı - Son Dakika
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Kütahya'da sahipsiz köpeklerin neden olduğu trafik kazasında 2 öğrenci yaralandı

Kütahya\'da sahipsiz köpeklerin neden olduğu trafik kazasında 2 öğrenci yaralandı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi kampüsünde sahipsiz köpeklerin neden olduğu trafik kazasında 2 öğrenci yaralandı. Motosiklet sürücüsü ve yanındaki öğrenci hastaneye kaldırıldı. Rektör, öğrencilerin güvenliği için tedbirlerin artırıldığını belirtti.

05.06.2024 13:29
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Kütahya'da üniversite kampüsünde sahipsiz köpeklerin neden olduğu trafik kazasında 2 öğrenci yaralandı.

Hilmi Yaser Güzel'in kullandığı motosiklet, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Yerleşkesi'nde sahipsiz köpeklerden kaçarken bir otomobille çarpıştı. Çevreden geçen polis ekibinin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ekibi yönlendirildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Güzel ile yanındaki G.Y, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hilmi Yaser Güzel, gazetecilere, dersten çıktıktan sonra arkadaşıyla motosikletle giderken sahipsiz köpeklerin kovalaması sonucu kazanın meydana geldiğini söyledi.

Köpeklerin üzerlerine doğru saldırgan şekilde geldiğini anlatan Güzel, "Motosikletimle yavaş gidiyordum. Köpekler üstüme gelince gelince panik yapıp gaza bastım. Bu sırada geçen bir araba bana çarptı. Kaskımız olmasaydı daha ciddi yaralanma yaşanabilirdi. Diğer arkadaşımızın ayağı alçıya alındı." diye konuştu.

Gençlerin sağlık durumlarını yakından takip eden DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak da öğrencilerinin sağlığı ve güvenliğinin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Kızıltoprak, "Maalesef bazı kişiler tarafından sahipsiz köpekler kampüs alanına bırakılıyor. Öğrencilerimizin güvenliği için bu konuda tedbirlerimizi artırıyoruz. Sahipsiz köpeklerin durumuyla ilgili çözümün bulunması için Valilik ve Belediye ile iletişim halindeyiz." dedi.

Kaynak: AA

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