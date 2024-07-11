Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü 21 çocuğu sünnet ettirdi - Son Dakika
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Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü 21 çocuğu sünnet ettirdi

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, hizmetlerinden yararlanan ailelerin çocuklarını sünnet ettirerek 21 çocuğa destek oldu. Organizasyonda çocuklara sünnet kıyafetleri, hediyeler ve çeşitli etkinlikler sunuldu. Bölge Müdürü Ahmet Aydın, bu tür organizasyonların aileleri mutlu ettiğini ve çocukların yüzlerini güldürdüğünü belirtti.

11.07.2024 22:48
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Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü 21 çocuğu sünnet ettirdi

KÜTAHYA - Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Bölge Müdürlüğü hizmetlerinden yararlanan ailelerin çocuklarını sünnet ettirdi.

Germiyan Sokağı'ndaki Lalezar Konağı'nda düzenlenen 21 sünnet çocuğu ve aileleri olmak üzere toplam 100 kişi katıldığı organizasyonda eğlence, yemek, çerez dağıtımı, palyaço gösterileri ve çocukların faytonla gezdirilmesi gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Çocukların 7 parçadan oluşan sünnet kıyafetleri Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından temin edildi. Ayrıca, her bir çocuğa 1 gram altın, scooter, futbol topu, spor ayakkabı ve yazlık terlik hediye olarak verildi.

Organizasyon hakkında açıklamalarda bulunan Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, "Sultan II. Bayezid hayır şartı gereği, Bölge Müdürlüğümüz hizmetlerinden yararlanan ailelerimizin çocuklarını sünnet ettirerek onlara destek oluyoruz. Bu tür organizasyonlar, hem ailelerimizi mutlu ediyor hem de çocuklarımızın yüzlerini güldürüyor. Sünnet etkinliği çerçevesinde çocuklarımız için en güzel günlerinden birini düzenledik" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü 21 çocuğu sünnet ettirdi - Son Dakika

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