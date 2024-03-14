Kütahya ve Afyonkarahisar'da silahlı kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak silah ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce Kütahya ve Afyonkarahisar'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, A.Y, M.P, Y.A, M.Ş, H.H.G, M.A. ile F.Ş. gözaltına alındı.
Adreslerde, 5 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 1 tüfek, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve 2 tabanca parçası ele geçirildi.
Tabancalardan birinin, evin bahçesinde toprakta gömülü halde bulunduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kütahya ve Afyonkarahisar'da silahlı kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Şavşat Belediyesine ait iş makinesinin freni boşalınca, halk pazarına girdi ve tezgahlara zarar verdi. Pazar esnafı tarafından fark edilen durumda, vatandaşlar uyarılarak tehlikeden uzaklaştırıldı. İş makinesi, pazar tezgahlarını devirip bazı araçlara çarparak durabildi. Neyse ki olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep'te bulunan Kuzeyşehir Alev Alatlı Eğitim ve Sanat Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Bakan Tekin, merkezin açılışında yaptığı konuşmada, Alev Alatlı'nın Türkiye için önemli bir münevver olduğunu ve eserlerinin Türk toplumuna değer kattığını belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise eğitimin önemine vurgu yaparak, yeni Alev Alatlı'ların yetişmesi için iyi bir eğitim gerektiğini ifade etti. Alev Alatlı'nın kızı Funda Aktan da annesinin Türkiye sevdasını anlatacağını ve merkezin isminin yaşatılmasına teşekkür etti.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçedeki tüm sağlık çalışanlarının ve ailelerinin, bugün İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesindeki işletmelerden yüzde 20 indirim ile yararlanabileceğini duyurdu.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Acıbadem Hastanesi, Gürlife Hastanesi, Özel Ümit Hastanesi ve TGS Anadolu Hastanesi'ni ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının bayramlarını kutladı.
Adıyaman merkezdeki 2 katlı yapı, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldı. Yapının kırılan kolanları ve çöken duvarları, hem vatandaşları hem de çevredeki esnafları tedirgin ediyor. Vatandaşlar ve esnaflar, yapının biran önce yıktırılmasını istiyor.
Malatya'da 6 Şubat depremleri sonrasında ağır hasarlı binaların yıkımı devam ederken, Zafer Mahallesi İtfaiye Kavşağında bulunan bir binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım sırasında yan kısımda bulunan prefabrik bir lokanta büyük hasar aldı. Şans eseri kimse yaralanmadı. Yıkım çalışmaları devam ederken, sağlam olan işyerinde oluşan hasar nedeniyle inceleme başlatıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 80 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 48 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Tokat'ta Dünya Pi Günü'nü farklı etkinlikle kutlayan Doğal Matematik Merkezi'ndeki öğrenciler, oyunlar oynayarak pi sayısını öğrendi. Öğrenciler, daire çizerek pi sayısını hesapladı, sembolize eden şekilleri çizdi ve koreografi yaparak dronlarla havadan görüntülendi. Etkinlikle matematik bilinci oluşturulması ve öğrencilerin hayal gücü ve işbirliği yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflendi.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen bir şahsa ait 3 adrese baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda 7 tabanca, 4 av tüfeği, 12 tabanca şarjörü, 278 tabanca fişeği, 39 piyade tüfeği fişeği ve 25 av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlemler devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?