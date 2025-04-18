Kütahyalı'dan Kayyım Açıklaması - Son Dakika
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Kütahyalı'dan Kayyım Açıklaması

Rasim Ozan Kütahyalı, CHP'ye kayyım iddialarını sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak gündeme taşıdı.

18.04.2025 11:19
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BOLU'da sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alınıp, serbest bırakılan Rasim Ozan Kütahyalı, savcılık ifadesinde, "CHP'ye kayyım atanabileceği iddialarına ilişkin duyumların fazlasıyla artması sebebiyle mensubu olduğum gazetecilik mesleğinin oluşturduğu şehvet ve heyecan ile suça konu paylaşımı yaptım" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'da 2 belediyeye operasyon yapılacağını ve CHP'ye geçici olarak kayyım atanacağını belirterek sosyal medya hesabından paylaşım yapan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlattı. İstanbul'dan Ankara'ya araçla çıktığı belirlenen Rasim Ozan Kütahyalı, Bolu'da İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kütahyalı, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'ÇOK ÜZGÜN VE PİŞMANIM'

Kütahyalı'nın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Bolu Adliyesi'nden SEGBİS aracılığı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren Rasim Ozan Kütahyalı, "Bu şekilde bir paylaşımımdan dolayı istemeden de olsa kamuoyunda bahse konu algının oluşmasına sebebiyet verdiğim için çok üzgün ve pişmanım. Ben bu paylaşımı yapmadan birkaç gün önce birçok gazeteci arkadaşımın dillendirdiği ve CHP'ye kayyım atanabileceği iddialarına ilişkin duyumların fazlasıyla artması sebebiyle mensubu olduğum gazetecilik mesleğinin oluşturduğu şehvet ve heyecan ile suça konu paylaşımı yaptım. Gazetecilik mesleğinden kaynaklı olarak ilk haber veren kişi olabilme başarısı ve heyecanı sebebiyle düşünülmeden hareket edilmiştir. Gazetecilik mesleğim gereği şu an ismini söyleyemeyeceğim CHP'den eski bir yetkili ile yapmış olduğum telefon görüşmesinde yanında emekli bir güvenlik bürokratı bulunuyor haldeydi. Bu konuşma sırasında Etimesgut ve Keçiören belediyelerine yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiaları bakımından soruşturma yapılabileceği yönünde net ifadeleri oldu. Ben buna rağmen yapmış olduğum paylaşımda elde ettiğim bilgi kesin ve güvenilir olduğu halde yargısal bir faaliyete ilişkin olması nedeniyle kesin kanaat bildirmeksizin 'Galiba Keçiören ve Etimesgut'a yarın operasyon geliyor' şeklinde ihtiyatlı bir dil kullanarak bu paylaşımı yaptım" dedi.

Haber: Mutlu YUCA/BOLU,

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Kaynak: DHA

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