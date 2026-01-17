Kütahyaspor'un 60. Yılına Özel Hayata Geçirilen Sosyal Sorumluluk Projesi Tanıtıldı

(KÜTAHYA)- Kütahyaspor'un 60. yılı kapsamında hayata geçirilen ve 60 bin çocuğa ulaşmayı hedefleyen sosyal sorumluluk projesi, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen lansmanla tanıtıldı.

Kütahyaspor'un kuruluşunun 60. yılı kapsamında hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesinin tanıtımı, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KUTSO) gerçekleştirildi. Programa; Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ile Mehmet Demir, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, il protokolü, yönetim kurulu temsilcileri ve iş insanları katıldı. Kütahyaspor Kulübü Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen programda, "Gelecek Bu Renklerle Büyüyecek" sloganıyla yürütülecek proje kapsamında ihtiyaç sahibi çocukların giyim ihtiyaçlarının karşılanacağı ve Kütahya'da dünyaya gelen her çocuğa kulüp renklerini taşıyan "Yenidoğan Paketi" hediye edileceği belirtildi. Proje ile Kütahyaspor'un 60. yılının, 60 bin çocuğa ulaşılarak kutlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

"Her daim yanlarındayız"

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahyaspor'un 60. yılını çok güçlü bir kampanyayla açtığını vurgulayarak, başta yönetim kurulu üyeleri olmak üzere, programa destek veren herkese teşekkür etti. Göreve geldiği andan itibaren Kütahyaspor'a destek vermek için büyük bir mücadele verildiğini belirten Kahveci, "Kütahyaspor'un şehrimiz tarafından gerçek anlamda sahiplenilmesi için önünden 'belediye' isminin kalkması gerekir, şehrimizin gerçek anlamda destek vermesi gerekir diye düşünerek, o mücadeleyi verdik. O günlerden bu günlere emekle geldik. Biz, yönetim kurulunda arkadaşlarımız olmakla birlikte, bu işi bilen kişilerle, uzmanlarla, antrenör ve hocalarla, sanayicisiyle, girişimcisiyle, hep birlikte aynı anlayışla mücadele ederek, bu takımı bir yere getirmek gerektiğine inandık. ve bu doğrultuda desteğimizi sürekli vermeye çalışıyoruz. Her daim yanlarındayız ve olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

"Üzerimize düşeni yaparak, desteğimizi göstereceğiz"

Programda Asım Alkış'ı da anan Kahveci, o günden bugüne emeğin ve çabanın büyümeye devam ettiğini söyledi. Kahveci, "Ekonomik anlamda da takımımızın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. İnşallah, nice 60 yıllara Kütahyaspor başarılarla gidecek. Ben buna tüm kalbimle inanıyorum. Şu an liderlik koltuğunda adım adım ilerliyor. Başarıları birlikte göğüsleyeceğiz. O meşaleleri 60 bin çocuğumuzla birlikte yakacağız. ve inanıyorum ki kupayı birlikte kaldıracağız. Biz de üzerimize düşeni yaparak, desteğimizi göstereceğiz" dedi.

Belediye iştiraki Simpaş Turizm A.Ş. üzerinden Kütahyaspor'a 2 yıl boyunca 30'ar milyon TL bağış yapıldığı belirten Başkan Kahveci, sonraki yıllar için de daha fazla gelir gedirici alanlarda çalışıldığını ifade etti.