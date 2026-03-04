KUTBO\'dan Ramazan\'da Gıda Yardımı

Kumluca Ticaret Borsası (KUTBO), ramazan dolayısıyla dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda yardımı gerçekleştirdi.

KUTBO tarafından, 483 gıda yardım paketi hazırlanarak dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımı yapıldı. Yardım organizasyonu, yönetim kurulu başkanı Fatih Durdaş ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Durdaş, ramazan ayının birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygularını pekiştirdiğini belirtti.

Durdaş, her yıl olduğu gibi bu yılda ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı desteği sağladıklarını söyledi.

Dağıtılan gıda yardımlarının giderinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından karşılandığını hatırlatan Durdaş, "Borsamız olarak her yıl Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerimize gıda yardımı ulaştırıyoruz. Bu yıl da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin finansman desteğiyle ihale ettiğimiz gıda paketlerini meclis üyelerimizle birlikte hemşerilerimize ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Destekleri için TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyorum." dedi.

Durdaş, eğitimden yardımlaşmaya kadar geniş bir yelpazede sürdürülen projelerle, bölgenin toplumsal refahına destek olmanın öncelikli hedefleri arasında olduğunu sözlerine ekledi.