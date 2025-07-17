Kutsal Aile Kilisesi'ne Saldırı Kınandı - Son Dakika
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Kutsal Aile Kilisesi'ne Saldırı Kınandı

17.07.2025 17:08
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Filistin Dışişleri ve Hamas, İsrail'in kiliseye saldırısını soykırım olarak nitelendirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı ile Hamas, İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Kutsal Aile Kilisesine (Latin Manastırı) yönelik saldırısını kınadı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada söz konusu saldırının, soykırım kategorisine giren bir suç olduğu belirtildi.

İbadethaneler, hastaneler, okullar ve sığınma merkezlerinin kasten hedef alınmasının kınandığı açıklamada, uluslararası topluma, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'de Filistin halkına ve kutsal mekanlara koruma sağlama çağrısı yapıldı.

Hamas'tan yapılan açıklamada da, kiliseye yönelik saldırının, ibadethaneler ve yerinden edilen sivillere yönelik yeni bir suç olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "İsrail'in devam eden iğrenç katliamları, Gazze'de sivilleri aç bırakma politikası, masum sivilleri öldürmesi, camileri, kiliseleri, hastaneleri, fırınları, su kuyularını ve tüm sivil tesisleri hedef alması açık bir savaş suçudur." ifadesine yer verildi.

Uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler'e (BM) "bu eşi benzeri görülmemiş suçlara karşı ciddi bir duruş sergileme ve bu barbarca saldırganlığın durdurulması ve İsrailli liderlerin insanlığa karşı işlediği suçlardan ötürü yargılanması için derhal harekete geçme" çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu bugün, Gazze kentinin kuzeyinde yer alan Kutsal Aile Kilisesi'ni hedef almıştı.

Saldırıda, daha önce İsrail bombardımanından kaçarak kiliseye sığınanlardan 2 kadın yaşamını yitirmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Gazze'deki Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, kilisede yerinden edilen yaklaşık 400 Hristiyan'ın barındığını söylemişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, Güncel, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kutsal Aile Kilisesi'ne Saldırı Kınandı - Son Dakika

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