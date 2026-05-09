Kütüphanede Sanat Projesi Yenileme
09.05.2026 20:16
Gerze Halk Kütüphanesi'nde okul öncesi bölümü, 'Kütüphanede Sanat' projesi ile yenilendi.

Sinop Üniversitesi Gerze Meslek Yüksekokulu Fikir Atölyesi Öğrenci Topluluğu tarafından yürütülen "Kütüphanede Sanat" sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Gerze İlçe Halk Kütüphanesinin okul öncesi bölümü yenilendi.

Çocukların kütüphane alışkanlığı kazanmasını desteklemek ve öğrenme alanlarını görsel açıdan zenginleştirmek amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında, kütüphanenin iç cephe duvarları çeşitli sanatsal figürlerle süslendi.

Topluluk danışmanı Öğretim Görevlisi Serkan Yalçın öncülüğünde yürütülen çalışmaya öğrencilerden Alper Kayra Zuva, Bahar Anlı, Ceyda Küçük, Işıl Aydın, Metin Oktay Topcu, Rabia Bostancı ve Tuğçe Çabuk katıldı.

Projede, çocukların ilgisini çekebilecek doğa temaları, kitap okuma alışkanlığını teşvik eden figürler ve renkli çizimler kullanıldı. Çalışma ile okul öncesi bölümünün daha modern ve çocuk dostu bir görünüme kavuşturuldu.

Kaynak: AA

