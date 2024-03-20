Edirne'de, yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki "Kuvayımilliye Bulvarı" törenle açıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Belediye Başkanı Recep Gürkan, açılışı yapılan yolun hayırlı olmasını diledi.
Bulvarın trafik yoğunluğunun azalmasına katkı sağlayacağını belirten Gürkan, "Yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda 25 metre genişliğindeki bulvar, Güney Çevre Yolu ve Sağlık Yolu'ndan sonra Edirne'nin trafik yükünü azaltacak en önemli geçiş noktalarından birisi olacak. Önümüzdeki süreçte bu bulvarın şehir trafiğindeki önemini, değerini ve kıymetini Edirneliler daha iyi yaşayacaklar ve fark edecekler." dedi.
Gürkan, Kurtuluş Savaşı kahramanlarının adının bulvarda yaşayacağını ifade söyledi.
Kuvayımilliye'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda önemli rol oynadığını ifade eden Gürkan, "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin içerisinden Kuvayımilliye çıktı. Ardından Kuvayımilliye bizim Kurtuluş Savaşımızı örgütleyip kazanarak bize bu toprakları vatan olarak armağan etti. Hepsinin ruhu şad olsun." diye konuştu.
Açılışa, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Bu arada Trakya Üniversitesi Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi merhum Soner Tuna'nın adını taşıyan sokağın açılışı ile Belediye Kültürevi açılışları da gerçekleştirildi.
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