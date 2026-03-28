Kuveyt 6 İHA Düşürdü
Kuveyt 6 İHA Düşürdü

28.03.2026 06:06
Kuveyt, güvenlik bölgelerinde son 24 saatte 6 insansız hava aracı düşürdüğünü açıkladı.

Kuveyt Ulusal Muhafızlar Başkanlığı, askeri güçlerinin "güvenliğini sağlamakla sorumlu olduğu bölgelerde" 6 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.

Başkanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, son 24 saatte görev gücünün güvenliğinden sorumlu olduğu bölgelerde 6 İHA'nın düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bunun güvenliği artırmak, hayati önem taşıyan yerleri korumak ve olası tehditlere karşı koymak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiği vurgulandı.

Halka ilgili makamlar tarafından verilen güvenlik ve emniyet talimatlarına uyma çağrısı yapılan açıklamada, İHA'ların kaynağına ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Teknoloji, Orta Doğu, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Advertisement
