Kuveyt 6 İHA Düşürdü

Başkanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, son 24 saatte görev gücünün güvenliğinden sorumlu olduğu bölgelerde 6 İHA'nın düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bunun güvenliği artırmak, hayati önem taşıyan yerleri korumak ve olası tehditlere karşı koymak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiği vurgulandı.

Halka ilgili makamlar tarafından verilen güvenlik ve emniyet talimatlarına uyma çağrısı yapılan açıklamada, İHA'ların kaynağına ilişkin bilgi verilmedi.