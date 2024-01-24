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Kuveyt Emiri Şeyh Meşal, Başbakanı yardımcısı olarak atadı - Son Dakika
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Kuveyt Emiri Şeyh Meşal, Başbakanı yardımcısı olarak atadı

Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, ülkede bulunmadığı zamanlarda Başbakan Muhammed Sabah es-Salim'i yardımcısı olarak tayin etti. Emir'in talimatı, resmi ajans KUNA tarafından paylaşıldı. Başbakan, Veliaht tayin edilene kadar bu görevi sürdürecektir.

Kuveyt Emiri Şeyh Meşal, Başbakanı yardımcısı olarak atadı
24.01.2024 - 13:17,  Güncelleme: 13:18
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Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, ülkede bulunmadığı zamanlarda Başbakan Muhammed Sabah es-Salim'i yardımcısı olarak tayin etti.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan haberde Emir'in söz konusu talimatı paylaşıldı.

Emir Şeyh Meşal'in, Başbakan Muhammed Sabah es-Salim'i ülkede bulunmadığı süre boyunca yardımcısı olarak tayin ettiği, Başbakan'ın ülkede Veliaht tayin edilene kadar bu görevi de sürdüreceği ifade edildi.

Eski Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah 16 Aralık 2023'te vefat etmiş, ardından göreve gelen yeni Emir Şeyh Meşal, 4 Ocak'ta Salim'i kabineyi kurmak üzere başbakan olarak atamıştı.

Kaynak: AA
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