Kuveyt Emiri Şeyh Meşal, Başbakanı yardımcısı olarak atadı

Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, ülkede bulunmadığı zamanlarda Başbakan Muhammed Sabah es-Salim'i yardımcısı olarak tayin etti.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan haberde Emir'in söz konusu talimatı paylaşıldı.

Emir Şeyh Meşal'in, Başbakan Muhammed Sabah es-Salim'i ülkede bulunmadığı süre boyunca yardımcısı olarak tayin ettiği, Başbakan'ın ülkede Veliaht tayin edilene kadar bu görevi de sürdüreceği ifade edildi.

Eski Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah 16 Aralık 2023'te vefat etmiş, ardından göreve gelen yeni Emir Şeyh Meşal, 4 Ocak'ta Salim'i kabineyi kurmak üzere başbakan olarak atamıştı.