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Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, sağlık sorunları nedeniyle 86 yaşında hayatını kaybetti. Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, 2020 yılından beri ülkeyi yönetiyordu.

16.12.2023 - 13:00,  Güncelleme: 13:39
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Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Sabah 86 yaşında yaşamını yitirdi. Kuveyt devlet televizyonunda yayınlanan açıklamada, "Kuveyt Devleti Emiri Şeyh Nevaf El-Ahmed El-Sabah'ın ölümünün yasını büyük bir üzüntü ve kederle tutuyoruz." denildi.

2020'DE GÖREVE BAŞLADI

Kuveyt'i 1752'den beri Es-Sabah Hanedanı'na mensup kişiler yönetiyor. Nevaf, üvey kardeşi Şeyh Sabah es-Ahmed el-Caber es-Sabah'ın 91 yaşında ABD'de vefat etmesinin ardından Eylül 2020'de yemin ederek göreve başladı.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti
Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah

GEÇEN AY HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Nevaf, Kasım ayı sonlarında acil bir tıbbi durum nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Yaşı ilerleyen Nevaf tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

YENİ EMİR KİM OLACAK?

Yeni Kuveyt Emiri'nin Veliaht Prens Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah olması bekleniyor.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti
Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti
YORUMLAR (2)
  • Ahmet yilmaz: Yine bizimki milli yas ilan eder Yanıtla 29 30
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SON DAKİKA: Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti - Son Dakika
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