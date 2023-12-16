Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Sabah 86 yaşında yaşamını yitirdi. Kuveyt devlet televizyonunda yayınlanan açıklamada, "Kuveyt Devleti Emiri Şeyh Nevaf El-Ahmed El-Sabah'ın ölümünün yasını büyük bir üzüntü ve kederle tutuyoruz." denildi.
Kuveyt'i 1752'den beri Es-Sabah Hanedanı'na mensup kişiler yönetiyor. Nevaf, üvey kardeşi Şeyh Sabah es-Ahmed el-Caber es-Sabah'ın 91 yaşında ABD'de vefat etmesinin ardından Eylül 2020'de yemin ederek göreve başladı.
Nevaf, Kasım ayı sonlarında acil bir tıbbi durum nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Yaşı ilerleyen Nevaf tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Yeni Kuveyt Emiri'nin Veliaht Prens Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah olması bekleniyor.
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