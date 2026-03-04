Kuveyt Irak'ın Maslahatgüzarını Çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuveyt Irak'ın Maslahatgüzarını Çağırdı

04.03.2026 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuveyt, Iraklı silahlı grupların saldırılarına tepki göstererek Irak Maslahatgüzarını Dışişleri'ne çağırdı.

Kuveyt, Iraklı silahlı grupların topraklarına yönelik saldırılarına tepki olarak Irak'ın Kuveyt Maslahatgüzarı Zeyd Abbas Şenşul'u Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, silahlı grupların 3 Mart Salı günü Kuveyt'i hedef aldığı belirtilerek Şenşul'a söz konusu saldırılar nedeniyle protesto notası verildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıların Kuveyt'in egemenliğini ihlal ettiği ve uluslararası hukuk kurallarına aykırı olduğu vurgulanarak, Iraklı silahlı grupların gerçekleştirdiği saldırılar sonucu askerler ile siviller arasında can kayıpları yaşandığı belirtildi.

Bu tür saldırıların tekrarlanmaması için Irak'ın gerekli adımları atmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, Kuveyt'in uluslararası hukuk çerçevesinde kendini savunma hakkına sahip olduğu ifade edildi.

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Suud el-Atvan, ülkeye yönelik bazı hava saldırılarının önlendiğini açıklamıştı.

Atvan, hava savunma sistemleriyle engellenen saldırılarda yerleşim alanlarındaki bazı evlere şarapnellerin düştüğü ve yaralıların olduğunu aktarmıştı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened ise başkent Kuveyt'te yerleşim alanına şarapnellerin düşmesi sonucu 11 yaşındaki bir kız çocuğunun yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Politika, Güvenlik, Güncel, Kuveyt, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuveyt Irak'ın Maslahatgüzarını Çağırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı İran gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı
BM’den dikkat çeken çağrı: Düşmanlıklar sona ermeli BM'den dikkat çeken çağrı: Düşmanlıklar sona ermeli
İran’ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: SampT bataryası gönderiyorlar İran'ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: Samp/T bataryası gönderiyorlar
13 yıl geçti ancak unutamamış Vidal’den Galatasaray itirafı 13 yıl geçti ancak unutamamış! Vidal'den Galatasaray itirafı
Savaşın 4. gününde ABD basınından acı itiraf Savaşın 4. gününde ABD basınından acı itiraf
“3 Körfez ülkesi İran’a saldırılara katılıyor“ iddiası "3 Körfez ülkesi İran'a saldırılara katılıyor" iddiası

18:27
Çatışmaların yaşandığı bölgede görev yapan Roberto Mancini tanık olduğu dehşet dolu anları anlattı
Çatışmaların yaşandığı bölgede görev yapan Roberto Mancini tanık olduğu dehşet dolu anları anlattı
18:16
Türkiye’den yeni İran hamlesi Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
17:54
Ne olacak bu işin sonu Dünya Kupası’nda İran krizi
Ne olacak bu işin sonu! Dünya Kupası'nda İran krizi
17:45
İran’dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
İran'dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
16:51
ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
16:44
NATO’nun 5. maddesini tetikler mi ABD’den Hatay’a düşürülen füze için ilk yorum
NATO'nun 5. maddesini tetikler mi? ABD'den Hatay'a düşürülen füze için ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 18:32:19. #7.13#
SON DAKİKA: Kuveyt Irak'ın Maslahatgüzarını Çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.