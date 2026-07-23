Kuveyt-Irak Sınır Kapısında İHA Saldırısı - Son Dakika
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Kuveyt-Irak Sınır Kapısında İHA Saldırısı

23.07.2026 15:20
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Abdali Sınır Kapısı'na kamikaze İHA saldırısı sonrası geçici olarak kapatıldı, can kaybı yok.

Kuveyt ile Irak arasında yer alan Abdali Sınır Kapısı'nın Kuveyt tarafında kalan kısmına kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlenmesinin ardından sınır kapısı geçici olarak kapatıldı.

Irak resmi haber ajansı, adını vermediği Iraklı üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Kuveyt ile Irak arasında yer alan Abdali Sınır Kapısı'nda patlama yaşandığını aktardı.

Habere göre söz konusu yetkili, saldırı sonrası sınır kapısının geçici olarak kapatıldığını belirtti.

Öte yandan Kuveyt ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Abdali Sınır Kapısı'nın Kuveyt tarafına kamikaze İHA'larla saldırı düzenlendiği bildirildi.

Saldırı nedeniyle sınır kapısında hasar meydana geldiği ancak can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Kara kuvvetleri birliklerinin inceleme ve patlayıcı imha ekiplerinin de sahanın güvenliğinin sağlanması ve risklerden arındırılması için prosedürlere uygun olarak güvenlik operasyonlarına başladığı ve İHA kalıntılarının kaldırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırının menşeine ilişkin ise bilgi verilmedi.

ABD ordusu dün akşam İran'ın Irak sınırında yer alan Selemçe Sınır Kapısı'na saldırı düzenlemiş, 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Kuveyt, Güncel, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuveyt-Irak Sınır Kapısında İHA Saldırısı - Son Dakika

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