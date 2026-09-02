Kuveyt, İran'ın füze ve İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemlerini devreye soktu
Kuveyt ordusu, İran'dan füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılar nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. Patlama seslerinin yaşandığı ülkede halk, yetkililerin güvenlik talimatlarına uymaya çağrıldı. ABD'nin İran'daki Devrim Muhafızları hedeflerine saldırısının ardından İran'ın misillemesi bölgede tansiyonu yükseltti.
Kuveyt, İran'dan insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle düzenlenen saldırılara karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.
Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ve İHA'larla saldırı düzenlendiği belirtildi.
Kuveyt'in hava savunma sistemlerinin füzeler ve İHA'lara karşı koymak üzere devreye girdiği bu nedenle patlama seslerinin meydana geldiği aktarıldı.
Halka, yetkililerin yaptığı güvenlik ve emniyet talimatlarına uyma çağrısında bulunuldu?.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattığını açıklamıştı.
İran ordusu da ABD'nin saldırılarına karşı füze ve insansız hava araçlarıyla misilleme başlattığını duyurmuştu.
Son Dakika › Güncel › Kuveyt, İran'ın füze ve İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemlerini devreye soktu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?