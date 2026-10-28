Kuveyt, İran'ın Kuveyt Büyükelçisi Tutunci'yi protesto notasıyla Dışişleri'ne çağırdı

Kuveyt, bir İran vatandaşının ülkede suikast planına karıştığı yönündeki iddiaların Tahran yönetimince reddedilmesi üzerine İran'ın Kuveyt Büyükelçisi Muhammed Tutunci'yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamid Süleyman el-Mişan'ın bugün İran'ın Kuveyt Büyükelçisi Muhammed Tutunci'yi Bakanlığa çağırarak, İran Büyükelçiliğinin açıklamasına ilişkin protesto notasını ilettiği belirtildi.

Açıklamada, İran Büyükelçiliğinin yayımladığı bildirinin, Kuveyt'in iç işlerine açık müdahale niteliği taşıdığı, ülkenin egemenliğini ve yargı bağımsızlığını zedelediği, ayrıca uluslararası hukuk ve teamüllerin açık ihlali olduğu vurgulandı.

Kuveyt'in ulusal mahkemelerince verilen kararlara yönelik her türlü müdahaleyi reddettiği ve şiddetle kınadığı belirtilen açıklamada, İran'a uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na, özellikle "iyi komşuluk ve devletlerin iç işlerine karışmama ilkelerine" uyma çağrısında bulunuldu.

İran'dan, Büyükelçi Tutunci'nin Bakanlığa çağrılmasına dair henüz açıklama yapılmadı.

İran Büyükelçiliği, suikast iddialarını reddetmişti

İran'ın Kuveyt Büyükelçiliği, bugün yaptığı açıklamada, bir İran vatandaşının Kuveyt'te bazı kişilere yönelik suikast planına karıştığı veya ülkenin ulusal güvenliğini tehdit eden herhangi bir eylemde bulunduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

Açıklamada, söz konusu kişinin son 10 yıldır Kuveyt'te bulunmadığı savunularak, İran vatandaşlarına yöneltilen suçlamaların asılsız olduğu ve iyi komşuluk ilkesi ile uluslararası hukuka aykırılık taşıdığı ileri sürülmüştü.

Kuveyt'te 3 sanık hakkında idam kararı verilmişti

Kuveyt'te bir mahkeme, 26 Ekim'de İran ve Hizbullah bağlantılı casusluk faaliyetlerinde bulunmak ve aralarında Başbakan Birinci Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Fehd el-Yusuf'un da bulunduğu devlet yetkililerine suikast düzenlemeyi planlamakla suçlanan 3 sanık hakkında idam kararı vermişti.

Kuveyt basınında yer alan haberlere göre, aynı davada 8 sanık hakkında da 5'er yıl hapis cezası verilmişti. Kuveyt makamları, davadaki 11 sanığın kimliklerini veya uyruklarını açıklamamıştı.

Lübnan merkezli "El-Meyadin" televizyon kanalı ise idam cezasına çarptırılan 3 kişinin Hüseyin Abdullah el-Matuk, Hasan Abdülhadi Haciye ve İran vatandaşı Abdurrıza Haydar Dehgani olduğunu aktarmıştı.

İran ile Kuveyt arasındaki ilişkiler, şubat ayı sonunda ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasıyla gerilmişti. Tahran yönetimi, Kuveyt'teki "ABD hedeflerine" saldırılar düzenlerken Kuveyt, saldırıları kınayarak sivil hedeflerin ve altyapının zarar gördüğünü açıklamıştı.