Kuveyt'te ABD Helikopterleri Vuruldu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuveyt'te ABD Helikopterleri Vuruldu

14.04.2026 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran saldırılarında Kuveyt'teki iki Amerikan üssünde helikopterler hasar gördü.

Uydu görüntülerinde, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sırasında Kuveyt'teki iki Amerikan üssünde ABD ordusuna ait CH-47 Chinook ve Sikorsky CH-53 Sea Stallion modeli iki helikopterin daha İran'ın misillemelerinde vurulduğu görüldü.

İran basını, İran'ın karşı saldırılarında Kuveyt'teki Kamp Buehring ve Ali el-Salim Hava üslerindeki hasarın uydu görüntülerini paylaştı.

Görüntüler, Kuveyt'teki Kamp Buehring'in ana pistinde, 29°21'12.23"N, 47°31'04.26"E koordinatlarında bir ABD ordusuna ait CH-47 Chinook ağır yük helikopterinin vurulduğunu gösteriyor.

Bir başka görüntüde de Kuveyt'teki Ali el-Salim Hava Üssü içindeki bir helikopter pistinde, Sikorsky CH-53 Sea Stallion olduğu düşünülen büyük bir helikopterin de vurulduğu görülüyor.

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD üsleri ve hedeflerine karşı saldırılar başlatmıştı.

Saldırılarda ABD'ye ait üslerdeki birçok uçağın da kullanılamaz hale geldiğine dair görüntüler paylaşılmıştı.

Amerikan uydu görüntüleme şirketi Planetlabs, 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin, uydu görüntüleme cihazı sağlayıcılarından savaş bölgesine ait görüntülerin dağıtımını süresiz olarak ertelemelerini istediğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Kuveyt, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuveyt'te ABD Helikopterleri Vuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
SON DAKİKA: Kuveyt'te ABD Helikopterleri Vuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.