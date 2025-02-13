Kuveyt'te Ejderha Dansı ile Yeni Yıl Kutlaması

HAVALLİ, 13 Şubat (Xinhua) -- Kuveyt'in Havalli vilayetinde düzenlenen törende ejderha dansı yapan insanlar, 12 Şubat 2025.
Kuveyt'teki Çin Büyükelçiliği çarşamba günü Kuveyt'in eski Emiri Şeyh Cabir El-Ahmed El-Sabah'ın Çin'e yaptığı tarihi ziyaretin 60. yıl dönümü ile Çin Yeni Yılı kutlamaları kapsamında bir tören düzenledi. (Fotoğraf: Asad/Xinhua)
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