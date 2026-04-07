Kuveyt'te Gece Çıkma Yasağı - Son Dakika
Kuveyt'te Gece Çıkma Yasağı

07.04.2026 23:39
Kuveyt, Trump'ın İran'a yönelik tehdidi sonrası gece 00.00-06.00 arası evde kalınmasını istedi.

Kuveyt İçişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'a verdiği sürenin bugün sona ermesiyle birlikte, Kuveytlilere gece 00.00-06.00 saatleri arasında evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, güvenlik gelişmelerinin yakından takip edildiği ve toplumun güvenliği ile vatandaşlar ve ülkede yaşayanların korunması amacıyla önleyici tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlar ve ülkede yaşayanlara gece 00.00-06.00 saatleri arasında zorunlu haller dışında evlerinde kalmaları çağrısı yapıldı.

Söz konusu tedbirin toplumun güvenliğini sağlamak, önleyici tedbirleri artırmak ve güvenlik birimlerinin görevlerini etkin şekilde yerine getirmesine imkan tanımak amacıyla alındığı kaydedildi.

Bakanlık ayrıca vatandaşlar ile ülkede yaşayanlara resmi talimatlara uymaları ve bu süreçte ilgili kurumlarla işbirliği yapmaları çağrısında bulundu.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Kuveyt Belediyesi, tüm dükkan ve ticari işletmelerin 00.00-06.00 saatleri arasında kapalı olacağını bildirdi.

Vatandaşlardan talimatlara uyulması ve uygulanmasında işbirliği yapmaları istendi.

Trump'ın tehdidi

Trump, bugün Fox News'e yaptığı açıklamada, İran'a yönelik bugüne kadar görülmemiş bir saldırı olacağını belirttiği planıyla ilgili "Saat 20.00'de o iş olacak." demişti.

Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Trump, "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak." yorumunu yapmıştı.

Daha önce Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran'ı tehdit eden Trump, 5 Nisan'daki sosyal medya paylaşımında, "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00'de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer vermişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Kuveyt, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuveyt'te Gece Çıkma Yasağı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kuveyt'te Gece Çıkma Yasağı - Son Dakika
