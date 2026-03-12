Kuveyt'te İHA Düşmesi Elektrik Hattını Kestirdi

Kuveyt'te düşürülen insansız hava aracının (İHA) parçalarının elektrik iletim hatlarına düşmesi sonucu 6 elektrik hattının devre dışı kaldığı bildirildi.

Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Kuveyt'te düşürülen İHA'nın parçalarının elektrik iletim hatlarına düşmesi sonucu 6 elektrik hattının hizmet dışı kaldığı belirtilen açıklamada, ülkedeki elektrik ve su durumunun kontrol altında olduğu kaydedildi.

Kuveyt, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası İran'dan gelen balistik füze ve İHA saldırılarının maruz kalıyor.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.