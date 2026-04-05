Kuveyt'te İHA Saldırıları: Enerji Tesisleri Hedef Alındı

05.04.2026 19:44
Kuveyt'te düzenlenen İHA saldırılarında enerji ve su arıtma tesisleri ile Petrol Bakanlığı hedef alındı.

Kuveyt'e düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarında iki elektrik üretim ve su arıtma tesisi, petrol kompleksi, Petrol Bakanlığı'na bağlı bazı tesisler ile bakanlığa ait bir binanın hedef alındığı bildirildi.

Kuveyt Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında Bakanlık Sözcüsü Kurmay Albay Suud el-Atvan'ın ülkeyi hedef alan son saldırılara ilişkin açıklamasına yer verildi.

Atvan, ülke hava sahasında son 24 saatte tespit edilen 9 balistik füze, 4 seyir füzesi ve 31 İHA'ya müdahale edildiğini kaydetti.

İHA'yla düzenlenen saldırılarda, iki enerji üretim ve su arıtma tesisi, petrol kompleksi, Petrol Bakanlığı'na ait bazı tesisler ile bakanlığa bağlı bir binanın hedef alındığını kaydeden Atvan, söz konusu saldırıların, büyük ölçüde maddi hasara ve çeşitli yerlerde yangın çıkmasına neden olduğunu ifade etti.

Atvan, saldırılarda can kaybı yaşanmadığını aktardı.

İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana Kuveyt hava savunma sistemlerinin toplam 336 balistik füze, 13 seyir füzesi ve 740 İHA'ya müdahale ettiği kaydedildi.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere ABD üslerinin bulunduğu bazı bölge ülkelerinde belirlediği kritik hedeflere füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Kuveyt, Enerji, Güncel, Son Dakika

