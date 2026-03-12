Kuveyt'te İHA Saldırısı: 2 Yaralı

Kuveyt, ülkenin güneyinde bir binayı hedef alan insansız hava aracı saldırısında (İHA) 2 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kuveyt ordusunun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Suud el-Atvan'ın ifadeleri paylaşıldı.

Açıklamada, Kuveyt'in güneyinde bir insansız hava aracının (İHA) binaya isabet ettiği, olayda 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralıların tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada, hedef alınan binada hasar meydana geldiği kaydedildi.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'ya konuşan İtfaiye Sözcüsü Muhammed el-Garib, hedef alınan binada yaşayanların tahliye edildiği ve binada çıkan yangının söndürüldüğünü söyledi.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.