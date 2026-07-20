Kuveyt'te İHA Saldırısına Hava Savunması

Kuveyt hava savunma sistemlerinin, ülkeye İran'dan yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşılık verdiği bildirildi.
Kuveyt Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan ülke topraklarına atılan İHA'lara karşılık verdiği belirtildi.
Açıklamada, ülkede patlama seslerinin duyulmasının hava savunma sistemlerinin saldırılara müdahalesinden kaynaklandığı ifade edildi.
Vatandaşlardan ve ülkede ikamet edenlerden yetkili makamların yayımladığı güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaları istendi.
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