Kuveyt\'te Kuşak ve Yol İnisiyatifi İşbirliği Konulu Medya Semineri Düzenlendi

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HAVALLİ VALİLİĞİ, 22 Mayıs (Xinhua) -- Kuveyt'in Havalli Valiliği'nde Pazartesi günü Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesindeki işbirliği konulu medya semineri düzenlendi. Yerel kuruluşlardan büyük ilgi gören etkinlik olumlu tepkiler aldı.

Xinhua Haber Ajansı Ortadoğu Bürosu ve Çin Büyükelçiliği tarafından ortaklaşa düzenlenen seminere Kuveyt Haber Ajansı, Kuveyt Devlet Televizyonu, yerel gazeteler ve diğer ana akım medyadan 70'in üzerinde temsilci katıldı.