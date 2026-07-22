Kuveyt\'te Patlama Sesleri İHA\'ların İmhasından

KUVEYT, 22 Temmuz (Xinhua) -- Kuveyt, ülkenin bazı bölgelerinde duyulan patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin düşman insansız hava araçlarına (İHA) müdahalesinden kaynaklandığını ve İHA'ların imha edildiğini bildirdi.

Kuveyt Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "hava savunma sistemlerimiz an itibarıyla düşman İHA tehditlerine karşılık veriyor" dedi.

Genelkurmay Başkanlığı, halkı ilgili makamlar tarafından yayımlanan güvenlik talimatlarına uymaya çağırdı.

Açıklamada, etkisiz hale getirilen İHA'ların sayısı ve menşeine ilişkin bilgi verilmezken, herhangi bir can kaybı veya maddi hasar olup olmadığına dair ayrıntı da paylaşılmadı.