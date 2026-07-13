Kuveyt\'te Saldırılar: Petrol Platformuna İHA Atakı

KUVEYT, 13 Temmuz (Xinhua) -- Kuveyt'in kuzeyinde bulunan 3 kara sınır mevzisine düzenlenen saldırıların maddi hasara yol açtığı, kıyı açıklarındaki petrol platformuna düzenlenen insansız hava aracı saldırısında ise bir çalışanın yaralandığı ve platformda maddi hasar oluştuğu bildirildi.

Kuveyt Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nın pazar günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıya uğrayan petrol platformunun, Kuveyt karasularında Kuveyt Petrol Şirketi tarafından işletildiği belirtildi.

Açıklamada saldırıları kimin gerçekleştirdiği konusunda herhangi bir ifade yer almadı.

Söz konusu saldırıların, ABD'nin İran'a karşı başlattığı üçüncü tur saldırılarla aynı zamana denk gelmesi dikkat çekti. İran medyası da İran'ın ABD saldırılarına misilleme olarak Kuveyt, Bahreyn ve Katar'daki ABD askeri tesislerine saldırılar düzenlediğini bildirdi.

Öte yandan İran'ın Basra Körfezi Boğaz İdaresi de pazar günü yaptığı açıklamada, ABD güçlerinin "son dönemde bölgedeki yasadışı hamleleri nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın an itibarıyla geçişlere kapalı olduğunu" duyurdu.

ABD ve İran haziran ayı ortalarında barışa yönelik bir mutabakat zaptı imzalamıştı.