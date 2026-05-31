Kuveyt'te Yaz Aylarında Çalışma Yasağı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuveyt'te Yaz Aylarında Çalışma Yasağı

31.05.2026 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuveyt, işçileri yaz aylarında aşırı sıcaklardan korumak için 15 Haziran-31 Ağustos'ta öğle yasağı getirdi.

Kuveyt'te, yaz aylarında işçileri sıcak çarpması ve aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık risklerinden korumak amacıyla 15 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında öğle saatlerinde açık alanlarda çalışma yasağı uygulanacağı bildirildi.

Kuveyt Çalışma Bakanlığından yapılan açıklamada, 15 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında işçilerin saat 12.00 ile 16.00 arasında doğrudan güneş altında ve açık alanlarda çalıştırılmasının yasaklandığı belirtildi.

Kararın, işçileri sıcak çarpması, güneş çarpması ve yaz aylarında görülen sağlık risklerinden korumak, iş güvenliğini artırmak ve meslek kazalarını azaltmak amacıyla alındığı ifade edildi.

Açıklamada, karara aykırı davrananların, 2012 tarihli ve 36 sayılı Özel Sektör Çalışma Kanunu'nun 192. maddesi uyarınca üç aya kadar hapis, 500 ila 1000 Kuveyt dinarı arasında para cezası veya her iki cezadan biriyle karşı karşıya kalabileceği kaydedildi.

İhlalin birden fazla işçiyi kapsaması halinde cezanın her işçi için ayrı uygulanacağı, ihlalin tekrarı durumunda ise cezanın artırılacağı aktarıldı.

Kaynak: AA

Ağustos, Kuveyt, Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuveyt'te Yaz Aylarında Çalışma Yasağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Malatya’da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama

14:28
Oturduğu mekandan kovulan Ozan Güven sessizliğini bozdu: Beni en çok yaralayan şey...
Oturduğu mekandan kovulan Ozan Güven sessizliğini bozdu: Beni en çok yaralayan şey...
14:20
Nijerya’nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri Galatasaray taraftarı şoke oldu
Nijerya'nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri! Galatasaray taraftarı şoke oldu
14:03
370 bin TL’lik kurbanı 210 bin TL’ye aldı, sorduğu soru olay oldu
370 bin TL'lik kurbanı 210 bin TL'ye aldı, sorduğu soru olay oldu
13:46
İstanbul’dan Kanye West geçti İşte tarihi gecede kazanılan para
İstanbul'dan Kanye West geçti! İşte tarihi gecede kazanılan para
13:06
Özgür Özel cephesinden Kılıçdaroğlu’nun FETÖ suçlamasına yanıt
Özgür Özel cephesinden Kılıçdaroğlu'nun FETÖ suçlamasına yanıt
12:17
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an Özgür Özel anında müdahale etti
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an! Özgür Özel anında müdahale etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 15:09:32. #7.13#
SON DAKİKA: Kuveyt'te Yaz Aylarında Çalışma Yasağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.