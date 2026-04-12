Kuveyt'te İran Saldırısından Kurtulan ABD Askerleri Pentagon'u Yalanladı

Kuveyt'te altı Amerikan askerinin öldüğü ve 20'den fazlasının yaralandığı İran saldırısından sağ kurtulanlar, Pentagon'un birliğin korunaklı olduğu iddialarını yalanladı. Askerler, CBS News'e yaptıkları açıklamada, Şuaybe Limanı'ndaki konumlarının hava savunması olmadığını ve açık hedef haline getirildiklerini belirtti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, saldırının savunma hattından sızan bir İHA ile gerçekleştiğini öne sürerken, askerler bu tablonun yalan olduğunu vurguladı. 1 Mart'ta yaşanan saldırıda, askerler beton sığınaklardan çıktıktan kısa süre sonra İran'a ait bir İHA doğrudan çalışma alanlarına düştü, kaos ve ağır yaralanmalara neden oldu.

Askerler, İran'a yakın ve bilinen bir hedef olan bölgeye gönderildiklerini, tahkimatın yetersiz olduğunu ve İHA savunma kapasitelerinin sıfır olduğunu ifade etti. Pentagon soruşturma nedeniyle yorum yapmaktan kaçınırken, hayatta kalanlar gerçeklerin örtülmesinden rahatsız olduklarını ve bu hatalardan ders alınması gerektiğini söyledi.