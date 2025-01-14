Kuveyt'ten Suriye'ye İkinci Yardım Uçağı

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KUVEYT, 14 Ocak (Xinhua) -- Kuveyt, Suriye nüfusunun en savunmasız kesimlerine yardım sağlamak amacıyla 33 tonluk yardım ve tıbbi malzeme taşıyan ikinci bir yardım uçağını pazartesi günü gönderdi.

Kuveyt devlet haber ajansı KUNA, pazartesi gönderilen yardım uçağının Kuveyt'in başkenti Kuveyt'teki Abdullah al-Mubarak Hava Üssü'nden kalkarak Şam Uluslararası Havaalanı'na indiğini ve burada Suriyeli yetkililer tarafından karşılandığını bildirdi.

Sevkiyatın Kuveyt Sağlık Bakanlığı ve Kuveyt Kızılay Derneği tarafından koordine edildiği belirtildi.

Söz konusu yardım, eski Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetinin Aralık 2024'te hızla düşmesinden bu yana Kuveyt'in Suriye'ye yaptığı ikinci yardım sevkiyatı oldu.

Savaştan zarar gören ülkedeki acil insani ihtiyaçları karşılamak üzere 30 Aralık'ta gönderilen ilk sevkiyat 20 ton gıda, çadır ve battaniye içeriyordu.