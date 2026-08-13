Kuveyt-Türkiye Dostluk Parkı\'nda Yeşillendirme

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (BM-Habitat) Kuveyt ve Körfez Arap Ülkeleri Ofisi ile Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliği, Kuveyt-Türkiye Dostluk Parkı'ndaki yeşillendirme çalışmalarını ilk ağacı dikerek başlattı.

?Tarafların ortak açıklamasında, girişimin kamusal alanların yeşillendirilmesini, gönüllülük kültürünün güçlendirilmesini ve yerel toplumların kentsel çevrenin iyileştirilmesine katılımını amaçladığı belirtildi.

?Kuveyt ile Türkiye arasındaki dostluğun sembolü olarak gerçekleştirilen etkinlikte, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası iş birliği ve toplum katılımının önemine dikkat çekildi.

?Proje kapsamında atıkların azaltılması, geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanılması ve kaynakların yeniden değerlendirilmesi yoluyla döngüsel ekonomi ilkelerinin desteklenmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, gençler, gönüllüler ve bölge sakinlerinin yeşillendirme çalışmalarına katılımının çevrenin ve kamusal alanların korunmasına ilişkin ortak sorumluluk kültürünü güçlendireceği ifade edildi.

Girişimin, BM-Habitat'ın sürdürülebilir şehirler ve insan yerleşimleri oluşturma hedefleriyle ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın 11'inci hedefi olan "Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar" ile uyumlu olduğu belirtildi.

?"Dostluğun yaşayan bir sembolü"

Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez, dikilen ağacın yalnızca çevresel anlam taşımadığını belirterek, "Bugün diktiğimiz ağacın anlamı yalnızca çevresel boyutuyla sınırlı değildir. Bu ağaç, Kuveyt ile Türkiye arasındaki köklü dostluğun yaşayan bir sembolüdür." dedi.

?Sönmez, Türkiye'nin çevrenin korunmasına ve kaynakların sorumlu kullanımına önem verdiğini belirterek, atıkların azaltılması, yeniden kullanım ve geri dönüşümün yaygınlaştırılmasını amaçlayan Sıfır Atık çalışmalarına dikkati çekti.

?COP31'in 9-20 Kasım 2026'da Türkiye'nin Antalya kentindeki Expo Center'da düzenleneceğini hatırlatan Sönmez, iklim değişikliğinin ulusal sınırları aşan bir sorun olduğunu ve somut sonuçlar için uluslararası iş birliğinin önem taşıdığını vurguladı.

?Sönmez, COP31'in Türkiye'nin diyalog ve diplomasi geleneği üzerine inşa edildiğini belirterek, "Parçalanmış bir dünyada iklim eylemi; güven, adalet ve uygulama gerektirmektedir." ifadelerini kullandı.

?"Sürdürülebilir şehir toplumla birlikte inşa edilir"

?BM-Habitat Körfez Ofisi Misyon Şefi Dr. Ameera Al-Hassan da kamusal alanların yeşillendirilmesinin yaşam kalitesine ve şehirlerin iklim değişikliğine uyum kapasitesine yapılan bir yatırım olduğunu söyledi.

?Toplum katılımı ve gönüllülüğün önemine işaret eden Al-Hassan, "Sürdürülebilir bir şehir yalnızca toplum için değil, toplumla birlikte inşa edilir." dedi.

?Al-Hassan, proje kapsamında mümkün olan alanlarda geri dönüştürülmüş ve yeniden kullanılabilir kaynaklardan yararlanılacağını belirterek, bunun kentsel yeşillendirme ile döngüsel ekonomi ilkelerini bir araya getireceğini ifade etti.

?Taraflar, ilk ağacın dikilmesiyle başlayan çalışmaların Kuveyt-Türkiye Dostluk Parkı'nı uluslararası iş birliği, gönüllülük ve toplum katılımı açısından örnek bir alan haline getirmesini temenni etti.