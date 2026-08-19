Kuveyt ve ABD Askeri İşbirliği Görüşmeleri - Son Dakika
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Kuveyt ve ABD Askeri İşbirliği Görüşmeleri

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Kuveyt Genelkurmay Başkanı Şerian, ABD ile askeri işbirliğini güçlendirmek için Pentagon'da bir araya geldi.

Kuveyt Genelkurmay Başkanı Korgeneral Halid Derec eş-Şerian, ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile iki ülke arasındaki askeri işbirliğini ve stratejik ortaklığı güçlendirme yollarını Pentagon'da ele aldı.

Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamaya göre, Kuveyt Genelkurmay Başkanı Şerian, ABD'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında ABD Genelkurmay Başkanı Caine ile bir araya geldi.

Pentagon'da gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve ortak askeri işbirliğini güçlendirmenin yolları ele alındı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki mevcut stratejik ortaklığın ortak çıkarlar doğrultusunda güçlendirilmesinin yolları ele alınırken, bölgesel güvenlik ve istikrarın artırılmasına yönelik çabalar da değerlendirildi.

Şerian ile Caine, Kasım 2025'te Pentagon'da bir araya gelerek askeri işbirliğinin ve stratejik ortaklıkların güçlendirilmesini, ortak savunma ve güvenlik konularında koordinasyonu görüşmüştü.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuveyt ve ABD Askeri İşbirliği Görüşmeleri - Son Dakika

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