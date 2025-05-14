Kuveyt ve Hong Kong İşbirliği Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kuveyt ve Hong Kong İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Kuveyt, Hong Kong ile yatırım teşvik ve koruma anlaşması imzalayarak ekonomik işbirliğini artıracak.

14.05.2025 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KUVEYT, 14 Mayıs (Xinhua) -- Kuveyt ve Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, yatırımları teşvik edip korumak ve aynı zamanda ekonomi, yatırım, kültür ve bilim alanlarındaki işbirliğini artırma yollarını araştırmak üzere bir anlaşma imzaladı.

Xinhua'ya gönderilen basın açıklamasına göre Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başkanı John Lee, salı günü Kuveyt'le Yatırımı Teşvik ve Koruma Anlaşması'nı imzaladıklarını duyurdu. Lee, Kuveyt'in Hong Kong'la hem bir Yatırımı Teşvik ve Koruma Anlaşması hem de Kapsamlı Çifte Vergilendirmeden Kaçınma Anlaşması imzalayan, Körfez İşbirliği Konseyi çerçevesindeki ilk ülke olduğunu kaydetti. Açıklamada Kuveyt'in bu anlaşmalarla ekonomik ve ticari işbirliğine yönelik sağlam bir çerçeve kurduğu belirtildi.

Lee, Kuveyt'in dijital dönüşüme güç vermeyi ve ülkenin bölgesel ve uluslararası finans ve ticaret merkezi olarak konumlanmasını sağlamayı amaçlayan 2035 Ulusal Vizyon programının başlatılması da dahil olmak üzere ekonomisini çeşitlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği aktif çalışmalara dikkat çekti.

Lee, dünya çapında profesyonel hizmetlerin sunulduğu küresel bir finans ve ticaret merkezi olan Hong Kong'un, Kuveyt'in hedeflerini destekleme konusunda iyi bir konuma sahip olduğunu ifade etti.

Lee, Kuveyt ile Hong Kong arasında finans, yatırım, dijital ekonomi, inovasyon ve teknoloji gibi alanlarda işbirliğine yönelik büyük bir potansiyel bulunduğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Hong Kong, Ekonomi, Kültür, Güncel, Kuveyt, Finans, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuveyt ve Hong Kong İşbirliği Anlaşması İmzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Almanya Kralı’ gözaltına alındı 'Almanya Kralı' gözaltına alındı
Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi
Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti
Kazada hayatını kaybeden sürücü, 2 gün önce motosikletini satışa çıkarmış Kazada hayatını kaybeden sürücü, 2 gün önce motosikletini satışa çıkarmış
Kulisleri sallayan iddia Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti’ye katılıyor Kulisleri sallayan iddia! Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti'ye katılıyor
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Fenerbahçe’den aldığı yıldız Acun Ilıcalı’yı yarı yolda bıraktı Fenerbahçe'den aldığı yıldız Acun Ilıcalı'yı yarı yolda bıraktı
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı
Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog
Meydanlarda ’kilo kontrolü’ başladı, ilk ölçümler İstanbul’da yapıldı Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı

19:08
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ’’doğal gaz kokusuna baktır’’ mesajını görmemezlikten gelmiş
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ''doğal gaz kokusuna baktır'' mesajını görmemezlikten gelmiş
17:56
PKK’nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
17:39
Trump Katar’dan da istediğini aldı Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
Trump Katar'dan da istediğini aldı! Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
17:19
İstanbul’daki zirve öncesi AB’den Putin’e yeni “yaptırım“ darbesi
İstanbul'daki zirve öncesi AB'den Putin'e yeni "yaptırım" darbesi
17:10
Boğaziçi’nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
09:19
Altın barış havasını sevmedi Fiyatlarda bir günde büyük değişim
Altın barış havasını sevmedi! Fiyatlarda bir günde büyük değişim
09:09
Futbolseverler müjde Büyük final şifresiz kanalda
Futbolseverler müjde! Büyük final şifresiz kanalda
08:57
Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan evlilik yolunda ilk adımı attı
Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan evlilik yolunda ilk adımı attı
08:44
7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu
7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu
08:43
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan’dan haber var
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan'dan haber var
08:42
Robert De Niro, Cannes’da Donald Trump’ı sanatın düşmanı ilan etti
Robert De Niro, Cannes'da Donald Trump'ı sanatın düşmanı ilan etti
08:37
Akaryakıt fiyatlarına haftanın ikinci zammı geliyor
Akaryakıt fiyatlarına haftanın ikinci zammı geliyor
08:05
Sürecin en kritik aşaması PKK’nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı
Sürecin en kritik aşaması! PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 21:02:02. #7.12#
SON DAKİKA: Kuveyt ve Hong Kong İşbirliği Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.