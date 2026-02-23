Kuveyt ve Irak Arasında Deniz Sınırı Gerginliği

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, Irak'ın Birleşmiş Milletlere (BM) sunduğu deniz sınırı haritasının Kuveyt'ın egemenliğini ihlal ettiğini belirterek, haritayı geri çekme çağrısında bulundu.

KİK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre Budeyvi, Irak'ın BM'ye sunduğu yeni deniz sınırı iddialarının, Kuveyt'in "Feşt el-Kayd" ve "Feşt el-Ayc" bölgeleri dahil olmak üzere deniz yetki alanları üzerindeki egemenliğini ihlal ettiğini belirtti.

Uluslararası hukuk ve 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne bağlı kalınması gerektiğini vurgulayan Budeyvi, "Irak'ın Kuveyt'in toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyması gerektiğini" ifade etti.

Irak'ın haritada "Feşt el-Kayd" ve "Feşt el-Ayc" bölgelerini deniz sınırına dahil ettiğini ifade eden ve bu haritanın "iki ülke arasındaki tarihi ilişkilere ve komşuluk ilkelerine aykırı olduğunu ifade eden Budeyvi, Bağdat'a BM'ye sunduğu haritayı geri çekme çağrısı yaptı.

Irak'ın BM'ye sunduğu deniz haritası, daha önce Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman tarafından da tepkiyle karşılanmış ve bu ülkelerden Kuveyt'e destek açıklamaları yapılmıştı.

Kuveyt ile Irak arasında "deniz sınırı haritası" gerginliği

Irak'ın Birleşmiş Milletlere (BM) sunduğu yeni deniz sınırı haritası, Kuveyt ile Bağdat arasında gerginliğe yol açtı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Irak, BM'ye Irak deniz alanlarına ilişkin iddiaları içeren bir koordinat liste ve harita sundu. Bu koordinatlar ve harita, Kuveyt'in deniz bölgeleri ve Irak'la istikrarlı su alanları üzerindeki egemenliğine yönelik ihlaller içeriyor." denildi.

Açıklamada, "Feşt el-Kayd" ve "Feşt el-Ayc" deniz bölgelerinin Kuveyt egemenliğinde olduklarına dair bugüne kadar herhangi bir anlaşmazlığın söz konusu olmadığı vurgulandı.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Bağdat'ın deniz alanlarıyla ilgili BM'ye sunduğu haritayla ilgili, "Irak hükümetinin 2025 tarihli (266) sayılı kararı, 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi hükümleri ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca, Irak'ın deniz alanlarındaki hak ve yetkilerine ilişkin bir dizi Irak kanunu, kararı ve beyanına dayanıyor." denildi.

Irak'ın 1990'da Kuveyt'i işgalinin ardından, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1993 yılında aldığı 833 sayılı kararla, Irak ile Kuveyt arasındaki kara sınırı belirlenmiş ancak deniz sınırının çizilmesi iki ülkeye bırakılmıştı.

Kuveyt ve Irak arasındaki ilişkiler, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in 1990'da Kuveyt'i işgal etmesinden sonra tamamen kesilmişti. ABD'nin Irak'ı 2003'te işgal etmesi ve Saddam Hüseyin'in devrilmesinin ardından iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler yeniden kurulmuştu.