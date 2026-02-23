Kuveyt ve Mısır Dışişleri Bakanları Görüştü - Son Dakika
Kuveyt ve Mısır Dışişleri Bakanları Görüştü

23.02.2026 12:52
Kuveyt ve Mısır Dışişleri Bakanları, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri telefonla ele aldı.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah el-Ahmed es-Sabah ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası alandaki son gelişmeleri ele aldı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sabah ve Abdulati bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası düzeyde yaşanan son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada başka detaya yer verilmedi.

Kuveyt ile Irak arasında "deniz yetki alanları" gerginliği

Irak'ın Birleşmiş Milletlere (BM) sunduğu yeni deniz sınırı haritası, Kuveyt ile Bağdat arasında gerginliğe yol açtı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Irak, BM'ye Irak deniz alanlarına ilişkin iddiaları içeren bir koordinat liste ve harita sundu. Bu koordinatlar ve harita, Kuveyt'in deniz bölgeleri ve Irak'la istikrarlı su alanları üzerindeki egemenliğine yönelik ihlaller içeriyor." denildi.

Açıklamada, "Feşt el-Kayd" ve "Feşt el-Ayc" deniz bölgelerinin Kuveyt egemenliğinde olduklarına dair bugüne kadar herhangi bir anlaşmazlığın söz konusu olmadığı vurgulandı.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Bağdat'ın deniz alanlarıyla ilgili BM'ye sunduğu haritayla ilgili, "Irak hükümetinin 2025 tarihli (266) sayılı kararı, 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi hükümleri ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca, Irak'ın deniz alanlarındaki hak ve yetkilerine ilişkin bir dizi Irak kanunu, kararı ve beyanına dayanıyor." denildi.

Irak'ın 1990'da Kuveyt'i işgalinin ardından, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1993 yılında aldığı 833 sayılı kararla, Irak ile Kuveyt arasındaki kara sınırı belirlenmiş ancak deniz sınırının çizilmesi iki ülkeye bırakılmıştı.

Kuveyt ve Irak arasındaki ilişkiler, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in 1990'da Kuveyt'i işgal etmesinden sonra tamamen kesilmişti. ABD'nin Irak'ı 2003'te işgal etmesi ve Saddam Hüseyin'in devrilmesinin ardından iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler yeniden kurulmuştu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Kuveyt, Güncel, Mısır, Son Dakika

