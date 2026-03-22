Kuveyt ve Umman'dan helikopter kazası nedeniyle Türkiye ve Katar'a taziye

22.03.2026 23:47
Kuveyt ve Umman, Katar kara sularında Türk-Katar Ortak Kuvvet Komutanlığı idaresindeki eğitimler sırasında teknik arıza nedeniyle düşen helikopterde şehit olanlar için Türkiye ve Katar'a taziye dileklerini iletti.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuveyt'in Türkiye ve Katar hükümetlerine, halklarına ve şehitlerin ailelerine en içten taziyelerini sunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, Katar-Türk Ortak Kuvvetlerine mensup 7 kişinin şehit düşmesiyle sonuçlanan helikopter kazası sonrasında, kardeş ülke Katar ve dost ülke Türkiye'ye başsağlığı ve dayanışma dileklerini ifade eder." ifadeleri kullanıldı.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Umman'ın Türkiye ve Katar hükümetlerine taziyelerini sunduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca helikopter kazasında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır dileklerinde bulunuldu.

Katar İçişleri Bakanlığı, bu sabah rutin görevi sırasında teknik arıza nedeniyle ülke kara sularına düşen askeri helikopterdeki 7 kişiden 6'sının cansız bedenine ulaşıldığını açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar'da düşen helikopterde bulunan 4 Katar Silahlı Kuvvetleri ve 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 2 ASELSAN teknisyeninin şehit olduğunu bildirmişti.

