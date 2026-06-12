Kuvvetli Yağış Uyarısı - Son Dakika
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Kuvvetli Yağış Uyarısı

12.06.2026 18:57
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Meteoroloji, Trakya'da bugünden itibaren Ege ve İç Anadolu'da kuvvetli yağış bekliyor.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Trakya'da, yarın ise Ege, İç Anadolu ve Akdeniz'in bazı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre bugün ve yarın 31 ilde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç ve güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamaya göre yarın Çanakkale ve Afyonkarahisar çevreleri ile Kütahya, Uşak, Denizli, Manisa'nın doğusu, İzmir'in iç kesimleri ve Aydın'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Yarın ayrıca Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Kırşehir, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Konya, Eskişehir'in doğusu, Karaman, Çorum'un güneyi ve Tokat'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Mersin'in kuzey kesimleri, Adana ve Osmaniye çevrelerinde de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: ANKA

Trakya Bölgesi, Doğal Afetler, Hava Durumu, İç Anadolu, 3. Sayfa, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Ege, Son Dakika

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