Kuytul ve 13 Sanığın Yargılanmasına Devam

Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul'un da arasında olduğu tutuksuz 13 sanığın, bir iş insanının kaçırılıp alıkonulması ve bir doktorun da tehdit edilmesine ilişkin yargılanmasına devam edildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Alparslan Kuytul ve diğer tutuksuz sanıklar katılmazken, taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Duruşmada ilk olarak mahkeme heyeti başkanı, müşteki Koray Sarısaçlı'nın alıkonulması iddiasına ilişkin kamera kayıtlarının Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığına gönderilmesi sonrası hazırlanan bilirkişi raporunun dava dosyasına geldiğini ve raporda müşteki Sarısaçlı'yı zorla araca bindiren kişinin sanıklardan H.A'nın olabileceği yönünde tespit bulunduğunu taraflara bildirdi.

Mahkemede beyanları alınan sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu ve bilirkişi raporunu ayrıntılı bir şekilde incelemek için süre talep etti.

Müşteki Koray Sarısaçlı'nın avukatı ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, cezalandırılmalarını istedi.

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, beyanı alınamayan tanık S.S'nin gelecek celseye zorla getirilmesine, bilirkişi raporuna yönelik beyanda bulunmak için taraflara süre verilmesine ve sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 Eylül 2021'de iş insanı Koray Sarısaçlı'nın alıkonulması ve 26 Ocak 2022'de doktor Bülent Tümkaya'nın tehdit edildiği iddialarına ilişkin Kuytul'un da arasında olduğu 13 sanık hakkında iddianame hazırlamıştı.

İddianamede, Kuytul ve bir sanık için "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "nitelikli yağma", "cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlarından 38 yıl 6'şar aya kadar, diğer sanıklar için ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "nitelikli yağma", "cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlarından 30 yıl 6'şar aya kadar hapis isteniyor.