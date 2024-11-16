Kuyu-37 Operasyonu: 207 Tutuklama

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Elebaşılığını kırmızı bültenle aranırken yurt dışında yakalanıp tutuklanan Ramazan Bayğara'nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik Adana merkezli 16 ilde düzenlenen "Kuyu-37" operasyonlarıyla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Gözaltına alınan 286 şüpheliden 207'sinin tutuklandığı operasyonda bazı şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanmasına ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Buna göre suç örgütü üyesi 4 zanlının, husumetli oldukları kişinin motosikletine takip cihazı yerleştirdikleri tespit edildi.

Saldırı hazırlığı yapan zanlılar, polis ekiplerince gözaltına alındı.

"Kuyu-37" operasyonlarında yakalanan bir şüphelinin otomobilinde yapılan aramada da çuvala gizlenmiş 2 kalaşnikof bulunduğu öğrenildi.

Operasyonlar kapsamında bir iş yerinin tavan arasında makineli tüfek ve el bombası ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Söz konusu çalışmalar polis kamerasınca görüntülendi.

"Kuyu-37" operasyonları

Elebaşılığını kırmızı bültenle aranırken yurt dışında yakalanıp tutuklanan Ramazan Bayğara'nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik Adana merkezli 16 ilde "Kuyu-37" operasyonları düzenlenmişti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan çalışmalar sonucu, 83 farklı suç eylemine karıştığı tespit edilen 331 şüpheliden 286'sı gözaltına alınmış, bu zanlılardan 207'si tutuklanmıştı.