Kuyucak\'ta Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Kuyucak'ın kırsal Aksaz Mahallesi'ndeki zeytin ağaçları ile kaplı tarım arazisinde çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayın alevler diğer tarım arazileri ile yerleşim yerlerine doğru ilerlemeye başladı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak ve 5 helikopter ile 4 arazöz ve çok sayıda orman personeli ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuyucak Belediyesi'ne ait su tankerleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Rüzgarın sürekli yön değiştirmesi nedeniyle hava unsurları alevlerin ormana ulaşmaması için yoğun mücadele verdi. Alevler havadan ve karadan 1 saatlik müdahale sonucu yerleşim yeri ve ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken, bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.