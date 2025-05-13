Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti Olma Yolunda - Son Dakika
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Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti Olma Yolunda

Kars'taki Kuyucuk Gölü'ne 2019'dan bu yana 6 milyar litre su verildi, kuşların geri dönüşü bekleniyor.

13.05.2025 11:17
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Türkiye'nin 13'üncü Ramsar Alanı olan ve bir dönem tamamen kuruyan Kars'taki Kuyucuk Gölü'nün kurtarılması için 2019 yılından bu yana bölgeye yaklaşık 6 milyar litre su verildi.

Arpaçay ilçesinde yer alan ve "Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme" ile korunan gölün, 416 hektarlık Ramsar Alanı bulunuyor.

Afrika- Avrasya göç yolunda bulunması dolayısıyla birçok kuş türüne ev sahipliği yaparken çevresel etkenler nedeniyle kuruyan Kuyucuk Gölü'nün yeniden "kuş cenneti" olması için Yarının Suyu Programı'yla valilik öncülüğünde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, DSİ 24 Bölge Müdürlüğü ile KuzeyDoğa Derneği tarafından 2019 yılında başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Deniz seviyesinden 1627 metre yükseklikte bulunan alana, sondaj çalışmalarıyla göle bugüne kadar yaklaşık 6 milyar litre su pompalandı.

Yeniden binlerce kuşa ev sahipliği yapması amaçlanıyor

Tamamen kuruma tehlikesi altındaki gölün çevresinde yürütülen çalışmalar sonrası, bölgenin yeniden binlerce kuşlara ev sahipliği yapması amaçlanıyor.

Şu sıralar sulak bir alan halinde olan bölgeye, bazı kuş türlerinin geldiği gözlendi.

KuzeyDoğa Derneği Başkanı Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, AA muhabirine, Kuyucuk Gölü'nü besleyen derelerin önünde oluşturulan setleri yıktıklarını söyledi.

Kuyucuk Gölü'nün eski görkemli günlerine kavuşacağını belirten Şekercioğlu, "Kuyucuk kuş cennetini kurtarmak için Doğa Koruma ve Milli Parklar, İl Özel İdaresi, DSİ ve Finish şirketinin desteğiyle Open Rivers Vakfı'nın bize verdiği kaynakla Kuyucu Gölü'nü besleyen derelerin önünü kesen, kaçak olarak yapılmış setleri bu kış yıktık ve şu an Kuyucuk Gölü'ne gelen beş derenin hepsinin önü açık. DSİ buranın kodlarını hesapladı, haftaya alana bizzat ekipleriyle gidip bu rakamları teyit edip yazın bu dere yataklarını doğal olarak temizleyip açacaklar. ve bu sayede Kuyucuk Gölü tekrar eski görkemine kavuşacak diye ümit ediyoruz." dedi.

"Bölgede yaklaşık 14 saz delicesi saydık"

Yapılan sondaj çalışmasıyla 2019 yılında bölgeye su verildiğini hatırlatan Şekercioğlu, "Kuyucuk Gölü'ne 2019 Aralık'tan bu yana 6 milyar litreye yakın su verdik. Bu sayede Kuyucuk Gölü yok olmaktan kurtuldu. Kuyucuk Gölü bir sulak alan olarak varlığını sürdürüyor. Daha dün orada tekrar sayım yapmaya gittik, tabii eski kuşların çoğu artık yok. Fakat halen gölde bir miktar su var, bir miktar ördek ve yaklaşık 14 saz delicesi saydık. Bir çift çayır delicesi saydık ve tabii ki bol miktarda tarla kuşu, tarla çintesi ve diğer ötücü türler de mevcut." diye konuştu.

Şekercioğlu, gölün tekrar binlerce kuşa kavuşması için derelerin önünün açılmasının kritik önem taşıdığını ve bunu başardıklarını aktardı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Yaşam, Çevre, Doğa, kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti Olma Yolunda - Son Dakika

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