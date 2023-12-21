Kuyumcu, altın dolandırıcılığı iddiasıyla gözaltına alındı

Kocaeli'de altınlarını aldığı 12 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan kuyumcu, adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesinde 12 kişiden çeşitli bahanelerle 3.5 milyon lira değerinde altın alarak bu kişileri dolandırdığı iddia edilen kuyumcu S.T'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmasıyla yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

S.T. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.